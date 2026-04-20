РСА: подорожание полисов ОСАГО из-за роста лимита выплат не будет значительным

Москва20 апр Вести.Увеличение лимита страховых выплат по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей приведет к незначительному росту стоимости полисов – в среднем примерно на 700 рублей в год. Об этом агентству ТАСС заявил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

По его словам, среднее увеличение стоимости будет в пределах 8-10%, при этом для добросовестных водителей рост будет минимальным – на уровне 2–3%. Основное повышение коснется водителей с высокой аварийностью.

Незначительное увеличение стоимости полиса, мы считаем, это оправданно. По нашим оценкам, это в год – 700 с небольшим рублей увеличение средней стоимости полиса сказал Уфимцев

Ранее правительство России поддержало законопроект главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, предусматривающий увеличение предельного размера страховых выплат по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью человека с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.