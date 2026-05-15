Цена ОСАГО для начинающих водителей поднялась до 25 тысяч рублей

Москва15 мая Вести.Средняя стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей по итогам первого квартала 2026 года достигла 25,3 тысячи рублей - за год цена страховки выросла на 17%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитического страхового маркетплейса bip.ru.

Существенное подорожание затронуло и водителей с аварийной историей. Для этой категории клиентов средняя стоимость ОСАГО увеличилась на 15% – до 32,4 тысячи рублей.

По данным издания, основной причиной роста цен стало расширение тарифного коридора Банком России в декабре 2025 года. После изменений страховые компании начали повышать базовые ставки, прежде всего для наиболее рискованных категорий автомобилистов, сказано в материале.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) посоветовали автовладельцам иметь при себе бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе интернета.