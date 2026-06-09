Страховщики анонсировали повышение цен на ОСАГО В РСА рассказали о росте цен на ОСАГО

Москва9 июн Вести.Повышение стоимости полисов в ближайшее время может наблюдаться на уровне 3%, сообщил ИС "Вести" президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, корректировка может быть произведена в связи с ростом цен на детали.

Порядка 10 тысяч, даже меньше, – это средняя стоимость полиса. Это речь про Москву, в целом по России - 7550 рублей. 19 июня у нас начинают работать новые справочники. В них есть корректировка по росту стоимости запасных частей примерно около 3%. Поэтому в ближайшее время, думаю, если будет корректировка по стоимости полисов, то примерно рост в среднем около 3%. Однако осенью ожидается существенное изменение стоимости справочников, там, по нашим оценкам, примерно около 9% будет рост. И, наверное, к концу года будут более существенные корректировки средней стоимости. Цена полиса, думаю, вырастет на 5-7% сообщил Уфимцев

При этом глава РСА подчеркнул, что в основном более значительное повышение страхового полиса будет касаться аварийных водителей.

Она [цена на ОСАГО] больше вырастет для аварийных водителей, для добросовестных, думаю, к концу года составит плюс 2-3%. По нынешним ценам это примерно 150-200 рублей сказал он

Ранее объединение малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложило провести комплексную реформу ОСАГО, которая внесет изменения и в основной закон, и в расчет стоимости восстановительного ремонта автомобилей.