"Известия": цены на запчасти для некоторых иномарок в России выросли на 20%

Владельцы иномарок в России стали тратиться на запчасти на 15–20% больше "Известия": цены на запчасти для некоторых иномарок в России выросли на 20%

Москва29 июн Вести.Стоимость запчастей для некоторых иномарок в России с начала 2026 года увеличилась на 15–20%, рассказали опрошенные газетой "Известия" участники рынка.

Уточняется, что наиболее заметный рост отмечается на детали автомобилей марок Peugeot (+19,8%), Porsche (+14,7%) и Subaru (+12,2%).

Наиболее значительно подорожали кузовные элементы, оптика, электронные компоненты, а также оригинальные детали для премиальных марок.

Эксперты ожидают дальнейшего увеличения цен на 5–10% до конца года. Рост стоимости запчастей напрямую отражается на расходах по ОСАГО, где доля деталей в выплатах достигает 80%.

Основными причинами подорожания стали ослабление рубля, удорожание логистики, повышение налоговой нагрузки, а также старение автопарка, средний возраст которого в России превысил 15 лет. Названные факторы стимулируют спрос на ремонт, продолжает газета.

По итогам первого квартала текущего года сегмент стал убыточным в 60 регионах, а коэффициент убыточности страховки составил 98%, следует из материала.

В феврале 2026 года директор по связям с общественностью компании "Росгосстрах" Ольга Постоленко допустила подорожание стоимости полиса добровольного страхования КАСКО на 11–12% из-за повышения цен на ремонт и роста стоимости запчастей.