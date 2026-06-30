ЦБ: в июле изменятся правила определения расходов на ремонт по ОСАГО

ЦБ: меняются правила определения расходов на ремонт по ОСАГО ЦБ: в июле изменятся правила определения расходов на ремонт по ОСАГО

Москва30 июн Вести.Новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей и материалов для ремонта автомобилей по ОСАГО вступит в силу 11 июля 2026 года, сообщается на сайте Банка России.

Отмечается, что редакции справочников с учетом новых правил Российский союз автостраховщиков должен утвердить в течение трех месяцев.

Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля 2026 года. Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО говорится в сообщении регулятора

При определении средней стоимости запчастей цены аналогов больше учитываться не будут, если они более чем на 70% дешевле оригинальных деталей. Средняя стоимость расходных материалов теперь будут рассчитываться без учета скидок.

Еще одно изменение коснется деталей одноразового использования, таких как уплотнители, наклейки и другие расходные материалы.

Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит - не более 2% от цены заменяемых запчастей. В отдельных случаях это не позволяет полностью покрыть расходы на подобные детали говорится в сообщении

По данным ЦБ, в результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%.

Ранее президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил ИС "Вести", что в ближайшее время может наблюдаться повышение стоимости полисов ОСАГО на уровне 3%.