Банк России будет учитывать в ренкинге страховщиков жалобы граждан на ОСАГО

ЦБ обновил ренкинг страховщиков по жалобам на ОСАГО Банк России будет учитывать в ренкинге страховщиков жалобы граждан на ОСАГО

Москва15 июл Вести.Банк России опубликовал обновленный ренкинг страховых компаний по количеству жалоб на ОСАГО за 2025 год. Об этом говорится на официальном сайте ЦБ РФ.

Уточняется, что в него включены жалобы граждан, которые полностью или частично удовлетворил финансовый уполномоченный.

В ренкинге теперь учитываются не только обоснованные жалобы, направленные регулятору, но и жалобы граждан, которые полностью или частично удовлетворил финансовый уполномоченный. Такой подход позволит автовладельцам комплексно оценивать качество работы страховщиков на рынке ОСАГО говорится в сообщении

По данным ЦБ, место каждой страховой компании в ренкинге определяется количеством жалоб в расчете на каждые 10 тыс. заключенных договоров ОСАГО.

Ранее автоюрист Дмитрий Смирнов объяснил, что автомобилисты могут иметь при себе как бумажный, так и электронный полис ОСАГО. Документ в онлайн-формате можно показать сотруднику ГИБДД в телефоне или попросить его проверить в базе.