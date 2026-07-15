Москва15 июлВести.Банк России опубликовал обновленный ренкинг страховых компаний по количеству жалоб на ОСАГО за 2025 год. Об этом говорится на официальном сайте ЦБ РФ.
Уточняется, что в него включены жалобы граждан, которые полностью или частично удовлетворил финансовый уполномоченный.
В ренкинге теперь учитываются не только обоснованные жалобы, направленные регулятору, но и жалобы граждан, которые полностью или частично удовлетворил финансовый уполномоченный. Такой подход позволит автовладельцам комплексно оценивать качество работы страховщиков на рынке ОСАГОговорится в сообщении
По данным ЦБ, место каждой страховой компании в ренкинге определяется количеством жалоб в расчете на каждые 10 тыс. заключенных договоров ОСАГО.
Ранее автоюрист Дмитрий Смирнов объяснил, что автомобилисты могут иметь при себе как бумажный, так и электронный полис ОСАГО. Документ в онлайн-формате можно показать сотруднику ГИБДД в телефоне или попросить его проверить в базе.