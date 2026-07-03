Москва3 июл Вести.Изменения в методике расчета расходов на ремонт по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), утвержденные Банком России, приведут к росту средних страховых выплат потерпевшим в ДТП на 8–9%, что в свою очередь отразится на стоимости страховки. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев.

Теперь при определении средней стоимости запчастей цены аналогов больше учитываться не будут, если они более чем на 70% дешевле оригинальных деталей, что, по мнению эксперта, и является основной причиной роста выплат.

Мы ожидаем, что вот эти изменения, которые Банк России внес в единую методику, они, безусловно, скажутся на ценах в справочниках. То есть, я напомню, у нас основной принцип формирования справочников – это учет неоригинальных запасных частей, которые зачастую сильно дешевле, чем оригинальные запчасти. И это именно, кстати, та причина, почему многие говорят: цены в справочниках ниже. Они действительно ниже, и именно по этой причине. И есть эта отсечка, так называемый порог определения некачественных запасных частей. Он сейчас поднимается, ожидаем, что, соответственно, меньшее количество неоригинала будет в справочнике, и, естественно, это все приведет, по предварительным оценкам, к росту средней выплаты на 8–9% заявил Васильев

Васильев отметил, что благодаря нововведению автовладельцам станет проще отремонтировать пострадавшую в ДТП машину, но за это придется заплатить немного больше.

Ранее сообщалось, что новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей и материалов для ремонта автомобилей по ОСАГО вступит в силу 11 июля 2026 года.