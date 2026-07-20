Выплаты страховщиков по ОСАГО достигли критического уровня Автостраховщики заявили о критическом уровне выплат по ОСАГО

Москва20 июл Вести.Уровень выплат по ОСАГО в России в первом полугодии 2026 года остается критическим, развивается опасный тренд - страховщики платят по убыткам почти 100% от собранных страховых премий, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Президент РСА Евгений Уфимцев заявил, что уровень выплат по ОСАГО по итогам первого полугодия 2026 года в среднем по стране составил 96,9%.

Как отметили в союзе, такая ситуация грозит дестабилизацией рынка.

…Опасный тренд сформировался в 2025 году и продолжает развиваться. Такой критический показатель означает, что страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти эквивалентна собранным страховым премиям говорится в сообщении

По данным РСА, выплаты по ОСАГО с учетом выплат расходов на ведение дел превысили 100% более чем в половине регионов страны. Так, в Ингушетии показатель составил 265,2%, в Приморье – 180,6%, в Карачаево-Черкесии – 166,6%.

При превышении выплат над сборами страховщики неизбежно вынуждены либо сокращать персонал и количество офисов на местах, либо увеличивать цену продукта… В первую очередь изменения могут коснуться аварийных и неаккуратных водителей, то есть автовладельцев с высоким риском наступления страхового случая отметил Уфимцев

В начале июня глава РСА говорил, что ожидается повышение цен на ОСАГО на 5-7%.