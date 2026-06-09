Схема мошенничества с выплатами по европротоколу охватила несколько регионов РФ Глава РСА указал на случаи мошенничества с выплатами по европротоколу

Москва9 июн Вести.Мошенники используют европротокол для получения выплат по ОСАГО, сообщил ИС "Вести" президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, в отдельных регионах страны величина по европротоколу с фотофиксацией в ряде регионов может достигать ста процентов. Причем, указал он на парадокс, такие эпизоды фиксируются в регионах, где наблюдаются проблемы с интернетом.

Очень большое в отдельных регионах мошенничество связано, в том числе с организацией работы по европротоколу. Мы видим, как в отдельных регионах, величина европротокола с фотофиксацией составляет 100%. При текущих сложностях с работой интернета вдруг в каком-то регионе 100% убытков идет с фотофиксацией с европротоколом. Это говорит о том, что мошенники очень активно его используют и тем самым наносят вред остальным автовладельцам отметил он

При этом, указал Уфимцев, сам по себе механизм оформления ДТП по европротоколу является эффективным. Однако в отношении мошенников, которые используют его для незаконного получения выплат, необходимо предпринимать дополнительные меры.

Использование европротокола – это правильный трек, он, конечно, уменьшает количество пробок, снижает нагрузку на сотрудников ГИБДД. Но при том большом количестве добросовестных владельцев, которые пользуются им, надо все-таки ставить заслон точечно тем, кто злоупотребляет этим правом или кто в своих целях это использует. Думаю, европротокол точно должен развиваться и совершенствоваться, заслоны нужно делать только мошенникам отметил глава РСА

Ранее в Российском союзе автостраховщиков сообщали, что высокая доля заявлений по ДТП, оформленных с помощью европротокола, выявлена в Приморье, Хабаровском крае и Новосибирской области.