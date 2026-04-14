Москва14 апрВести.Полиция и ФСБ задержали мошенников, получавших страховые выплаты за несуществующие травмы в Омской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.
По ее данным, злоумышленники заключали договоры страхования здоровья с профильными компаниями и заявляли о страховых случаях. В качестве доказательства они подавали фальшивые документы, свидетельствующие о получении различных травм – например, перелома кисти или стопы. Рентгеновские снимки аферисты брали в том числе из интернета.
Противоправную деятельность пресекли мои коллеги из уголовного розыска совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России. Десять подозреваемых задержаныпишет Волк
Согласно сообщению, всех задержанных отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено 20 уголовных дел по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, соединенных в одно производство.
При обыске полицейские изъяли фальшивые документы, которые использовались для оформления выплат. Назначены судебные экспертизы.