В Сургуте задержаны 10 человек за схему с незаконной регистрацией для соцвыплат

В Сургуте за схему с фиктивной регистрацией для соцвыплат задержали 10 человек В Сургуте задержаны 10 человек за схему с незаконной регистрацией для соцвыплат

Москва29 апр Вести.В Сургуте пресечена деятельность организованной группы из 10 человек, которая по данным силовиков, занималась фиктивной регистрацией граждан.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в MAX, злоумышленники наладили "бизнес"и регистрировали жителей Северного Кавказа в других субъектах РФ.

Среди регионов, интересующих мошенников, оказались Ямало-Ненецкий и Чукотский округа, ХМАО, Якутия, Мурманская область и Камчатка.

Это делалось для того, что получать повышенные "северные" пособия. Личного присутствия "клиентов" при регистрации не требовалось.

Целью было получение ежемесячных денежных пособий, размер которых в указанных северных регионах значительно выше сказано в сообщении

Участники криминальной схемы "работали" с августа 2024 года. За это время они нанесли ущерб, превышающий миллиард рублей.

Произошедшее квалифицировали по статьям УК РФ о мошенничестве при получении выплат и о фиктивной регистрации.

К незаконным махинациям могут быть причастны более 6500 граждан. Также два десятка уголовных дел возбудили на тех, кто представил свое жилье для регистрации.