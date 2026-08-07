Москва7 авгВести.Полицейские Волгоградской области и Башкирии пресекли масштабную схему, с помощью которой создавалась инфраструктура для массовых мошеннических обзвонов по всей России. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Предварительно установлено, что злоумышленники получали доступ к личным кабинетам граждан на портале "Госуслуги", среди которых были и уже умершие.
Затем мошенники на основании полученных персональных данных оформляли сим-карты, которые могли использоваться при хищении денежных средств граждан под различными предлогами, пояснила Ирина Волк.
Кроме того, в Волгограде и Уфе они оборудовали четыре офис-центра в арендованных помещениях. Там фигуранты занимались регистрацией сим-карт и их дальнейшим распространением по территории России.
В ходе обысков по местам проживания фигурантов и в их офисах изъяты … мобильные телефоны и более 4,5 тысяч сим-карт различных операторов связиговорится в публикации
Кроме того, обнаружены денежные средства и блокноты с черновыми записями, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии задержали 22 подозреваемых, еще один участник группы объявлен в розыск.
Возбуждены уголовные дела. Десять задержанных заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.