Масштабная схема по регистрации сим-карт пресечена в Волгограде и Башкирии

Масштабную схему по регистрации сим-карт вскрыли в Волгограде и Уфе Масштабная схема по регистрации сим-карт пресечена в Волгограде и Башкирии

Москва7 авг Вести.Полицейские Волгоградской области и Башкирии пресекли масштабную схему, с помощью которой создавалась инфраструктура для массовых мошеннических обзвонов по всей России. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что злоумышленники получали доступ к личным кабинетам граждан на портале "Госуслуги", среди которых были и уже умершие.

Затем мошенники на основании полученных персональных данных оформляли сим-карты, которые могли использоваться при хищении денежных средств граждан под различными предлогами, пояснила Ирина Волк.

Кроме того, в Волгограде и Уфе они оборудовали четыре офис-центра в арендованных помещениях. Там фигуранты занимались регистрацией сим-карт и их дальнейшим распространением по территории России.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов и в их офисах изъяты … мобильные телефоны и более 4,5 тысяч сим-карт различных операторов связи говорится в публикации

Кроме того, обнаружены денежные средства и блокноты с черновыми записями, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии задержали 22 подозреваемых, еще один участник группы объявлен в розыск.

Возбуждены уголовные дела. Десять задержанных заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.