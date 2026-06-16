В Крыму задержаны участники ОПГ, обеспечивавшие работу сим-боксов мошенников В Крыму членов ОПГ обвиняют в обслуживании сим-боксов телефонных мошенников

Москва16 июн Вести.Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в отношении восьми жителей Крыма. Они обвиняются в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, сообщает ведомство в MAX.

Как установило следствие, в 2024-2026 гг. фигуранты, действуя по указанию неустановленных лиц, называющих себя "Kiber" и "Sipa", обсуживали работу абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов) для мошеннических атака на граждан Российской Федерации.

На территории Крыма они арендовали квартиры, в том числе в Севастополе, и разместили там необходимое оборудование, обеспечив дистанционную работу колл-центров на территории Украины.

В результате использования указанного оборудования совершено не менее 16 преступлений - дистанционное мошенничество в отношении граждан РФ, которым причинен имущественный вред в различных размерах, в том числе в особо крупном говорится в сообщении

Продолжается комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.