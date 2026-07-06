В Крыму задержали группу, обеспечивавшую каналы связи для аферистов В Крыму задержали членов ОПГ, настраивавших сим-боксы для украинских спецслужб

Москва6 июл Вести.В Крыму и Севастополе сотрудники УФСБ задержали восемь членов организованной преступной группы, которые в интересах спецслужб Украины устанавливали сим-боксы для мошеннических схем. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным Федеральной службы безопасности, главаря группы задержали в Севастополе, а остальных семерых участников - на территории Крымского полуострова. Для организации каналов незаконной связи злоумышленники снимали жилье, где монтировали необходимое оборудование и настраивали его для подмены телефонных номеров.

В Севастополе был задержан координатор ОПГ, а на территории Крымского полуострова - семь исполнителей. Установлено, что фигуранты дела обеспечивали мошенников каналами связи говорится в публикации

Фигурантам инкриминируют незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика. Установлена их связь как минимум с 16 фактами хищения средств с банковских счетов граждан России.

Действия координатора ОПГ могут дополнительно квалифицировать по статье о государственной измене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока.