Четырех жителей Томска обвиняют в обслуживании сим-боксов телефонных мошенников В Томской области арестованы трое мужчин, обслуживавших сим-боксы мошенников

Москва25 мая Вести.В Томской области пресечена деятельность организованной группы, обеспечивавшей использование сим-боксов, с помощью которых телефонные мошенники обманывали россиян, сообщает СК России.

В отношении четырех жителей Томска в возрасте от 19 до 38 лет возбуждено уголовное дело. Установлено, что они по указанию анонимных кураторов обеспечивали работу сим-боксов, установленных в арендованных квартирах в областном центре. Обвиняемые заключены под стражу.

Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенные организованной группой) отмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX

В рамках расследования дела проведены обыски, в ходе которых изъяты сим-боксы и более 300 сим-карт.

Уже подтверждены факты противоправных действий в отношении жителей трех российских регионов. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.