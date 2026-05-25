Москва25 маяВести.В Томской области пресечена деятельность организованной группы, обеспечивавшей использование сим-боксов, с помощью которых телефонные мошенники обманывали россиян, сообщает СК России.
В отношении четырех жителей Томска в возрасте от 19 до 38 лет возбуждено уголовное дело. Установлено, что они по указанию анонимных кураторов обеспечивали работу сим-боксов, установленных в арендованных квартирах в областном центре. Обвиняемые заключены под стражу.
Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенные организованной группой)отмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX
В рамках расследования дела проведены обыски, в ходе которых изъяты сим-боксы и более 300 сим-карт.
Уже подтверждены факты противоправных действий в отношении жителей трех российских регионов. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.