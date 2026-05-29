Москва29 маяВести.Суд в Ижевске избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении двоих 16-летних подростков, которые создали распределительный кол-центр телефонных мошенников, сообщает региональный главк СК России.
Возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенные организованной группой)отмечается в публикации СУ СК России по Удмуртской Республике в мессенджере MAX
По данным следствия, подростки обеспечивали работу сим-бокса для телефонных атак на россиян для хищения их денежных средств в апреле-мае. Оборудование они размещали в двух съемных квартирах в Устиновском районе Ижевска.
О возможности нелегального заработка парни узнали в интернете.
Их противоправная деятельность была пресечена следователями СК России во взаимодействии с региональным управлением ФСБ.
Расследование продолжается.