В Крыму ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских колл-центров Сеть узлов связи украинских колл-центров ликвидировали в Крыму

Москва15 апр Вести.Сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами, ликвидирована в Крыму. Мошенники успели похитить у крымчан более 50 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ, передает РИА Новости.

Используя разные схемы, злоумышленники звонили россиянам из-за границы и похищали их деньги. Выявлено более 60 фактов мошенничества.

По заданию украинских кураторов указанные лица арендовали квартиры для размещения сим-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России (4 квартиры - в г. Симферополе, 3 - в г. Ялте и 4 - в г. Алуште.) отмечается в сообщении

Украинские кураторы выплачивали мошенникам по 150 долларов каждый день, а также платили за съемную квартиру.

В ведомстве уточнили, что были задержаны двое 18-летних парней, приехавших в Крым из Татарстана.

Возбуждено уголовное дело.