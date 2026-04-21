Москва21 апр Вести.Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания троих администраторов sim-боксов, помогавших украинским колл-центрам похищать деньги россиян и устраивать диверсии.

Ранее в ведомстве сообщили, что участники трех межрегиональных групп организовали функционирование sim-боксов. В ходе обысков у них были найдены четыре устройства, изъяты более 2 тысяч sim-карт и другое оборудование, предназначенное для противоправной деятельности.

Были возбуждены три уголовных дела о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

В настоящее время ФСБ продолжает сбор доказательств для переквалификации деятельности фигурантов по статьям о государственной измене, терроризме и создании ОПГ.