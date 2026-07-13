В Москве 11 человек обвиняются в обслуживании мошеннических сим-боксов

В Москве фигурантами уголовного дела о телефонном мошенничестве стали 11 человек В Москве 11 человек обвиняются в обслуживании мошеннических сим-боксов

Москва13 июл Вести.В Москве 11 человек обвиняются в обслуживании мошеннических сим-боксов, с помощью которых аферисты обманывали и похищали деньги россиян. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Установлена причастность 11 лиц к организации преступного сообщества и участию в нем. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного чч. 1, 2 ст. 210 УК… 11 фигурантам уже предъявлено обвинение в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, организатор разработал незаконную схему и привлек операторов, находясь на территории Украины. Обвиняемые снимали квартиры в Москве и размещали там оборудование, через которое проходил трафик. Предполагается, что бесперебойная работа преступной ячейки осуществлялась в период с сентября 2025-го по май 2026 года.

Сейчас силовики выясняют детали незаконной деятельности, в том числе устанавливают соучастников, потерпевших и размер ущерба.