Москва7 июлВести.На западе Москвы полицейские пресекли деятельность очередного технического узла связи, который использовали телефонные мошенники. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по столице на платформе MAX.
Оперативники задержали 20-летнего подозреваемого.
Оперативники Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД РФ по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 20-летнего подозреваемого в организации канала связи для телефонных мошенниковговорится в публикации МВД
По версии следствия, в арендованной квартире на улице Планетной он выполнял функции технического администратора: приобретал, собирал, размещал и подключал абонентские терминалы пропуска трафика для звонков.
В ходе обыска полицейские изъяли сим-бокс на 256 слотов, ноутбук, камеру видеонаблюдения, мобильные телефоны, а также 973 сим-карты и слоты для них.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Суд отправил фигуранта под стражу.