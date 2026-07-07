В Москве задержали администратора сим-бокса для телефонных мошенников Полиция пресекла работу узла связи мошенников на западе Москвы

Москва7 июл Вести.На западе Москвы полицейские пресекли деятельность очередного технического узла связи, который использовали телефонные мошенники. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по столице на платформе MAX.

Оперативники задержали 20-летнего подозреваемого.

Оперативники Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД РФ по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 20-летнего подозреваемого в организации канала связи для телефонных мошенников говорится в публикации МВД

По версии следствия, в арендованной квартире на улице Планетной он выполнял функции технического администратора: приобретал, собирал, размещал и подключал абонентские терминалы пропуска трафика для звонков.

В ходе обыска полицейские изъяли сим-бокс на 256 слотов, ноутбук, камеру видеонаблюдения, мобильные телефоны, а также 973 сим-карты и слоты для них.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Суд отправил фигуранта под стражу.