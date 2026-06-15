Москва15 июнВести.В столице ликвидировали телефонную точку, которую использовали мошенники, сообщает Главное управление МВД России по г. Москве.
Оперативники ОМВД России по району Кунцево и УБК столичного главка совместно с УФСБ России по Москве и области пресекли деятельность подпольного технического узлаговорится в сообщении
Уточняется, что 42-летняя подозреваемая арендовала квартиру в районе Кунцево. Она была техническим администратором - обеспечивала работу терминала пропуска трафика, через который злоумышленники звонили россиянам.
В ходе обыска полицейские изъяли технику: сим-бокс, ноутбук, телефон и сопутствующее оборудование.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Женщина арестована и заключена под стражу.