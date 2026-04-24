Москва24 апр Вести.Столичные полицейские пресекли деятельность притона для оказания интимных услуг на Старой Басманной улице. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Москве.

Выяснилось, что 55-летняя уроженка ближнего зарубежья по договоренности с соучастниками осуществляла организационно-административные функции в съемной квартире, где оказывались интимные услуги.

Женщина приглашала девушек на собеседование, рассказывала им о деятельности и оплате. Также она общалась с клиентами по телефону, предоставляла им комнаты в притоне и получала от них деньги.

Оперативниками были обнаружены и изъяты денежные средства, полученные от клиентов и подтверждающие противоправную деятельность отмечается в сообщении

Было возбуждено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также были задержаны четыре женщины от 33 до 44 лет. Были составлены административные протоколы в отношении задержанных, в отношении одной из них также был составлен административный материал.