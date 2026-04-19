В России все чаще вербуют в эскорт через сервисы подбора персонала

Москва19 апр Вести.В России участились случаи вербовки девушек в эскорт через сервисы по подбору персонала, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, на крупных сайтах с вакансиями начали появляться объявления о поиске личных помощников, за которыми фактически скрываются предложения о предоставлении интимных услуг и сопровождении.

В одном из таких случаев в Москве 33-летняя женщина откликнулась на вакансию ассистента руководителя. После этого с ней связался рекрутер, который сообщил, что ее кандидатура понравилась работодателю, пообещал официальное оформление по трудовому договору и зарплату в 400 тысяч рублей.

Однако, когда женщина почти согласилась, выяснилось, что от нее ожидают не только выполнения рабочих обязанностей, но и "служебного романа". Рекрутер при этом подчеркивал, что работодатель якобы свободен, симпатичен и ведет себя доброжелательно.