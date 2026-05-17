"Известия": активность студентов на рынке труда в России выросла в шесть раз

Москва17 мая Вести.Российские студенты штурмуют рынок труда: их активность в сфере поиска работы выросла в шесть раз. Большую часть таких соискателей составляют девушки, пишут "Известия".

По данным издания, в I квартале 2026 года конкуренция за вакансии выросла во всех возрастных группах, но самый резкий скачок наблюдается именно среди молодых людей. Как следует из анализа сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", среднее число откликов на одно предложение выросло с 9 до 60 – на 560% больше год к году. Одновременно выросла и доля резюме учащихся – с 1,6% до 7%.

Работодатели в свою очередь также проявляют повышенный интерес к молодым специалистам. По информации SuperJob, две трети компаний готовы принимать студентов на стажировки. Вместе с тем повышаются требования компаний к молодым соискателям.

Мы наблюдаем разнонаправленную динамику. В строительстве и логистике спрос работодателей растет, однако число резюме снижается, а прирост откликов остается минимальным отметил замгендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков

Эксперты связывают всплеск активности студентов на рынке труда с несколькими факторами: необходимостью оплачивать жилье или содержать семью, желанием не зависеть от родителей, снижением количества бюджетных мест в вузах и ростом стоимости обучения на платных отделениях.

Как полагают эксперты, молодежь отдает предпочтение компаниям, которые смогут предложить гибкий график, понятные карьерные перспективы и возможность совмещать с учебой.

Однако массовый наплыв студентов на рынок труда чреват потерей потенциальных специалистов. Партнер "5Д Консалтинг" Алексей Карпунин напомнил, что конкуренция помогает отбирать наиболее подготовленных и адаптивных соискателей. Однако, как сказано в материале, если студент долго не может найти работу и не понимает, как конкурировать за место, то часто уходит в сферы с низким порогом входа, например, в курьерские сервисы или торговлю. В результате, возникает риск "потерять целое поколение кадров", говорится в статье.