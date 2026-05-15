Москва15 мая Вести.Востребованность искусственного интеллекта (ИИ) стала причиной распространения на рынке труда специалистов с "дипломированной беспомощностью". Такую тенденцию отметил управляющий партнер HR-агентства "А2" Алексей Чихачев в беседе с ИС "Вести".

Он подчеркнул, что ИИ не заменяет мышление, а масштабирует его. Часть молодых специалистов умеют пользоваться этим инструментом, но за их плечами нет базового понимания, которое с помощью нейросети можно усилить, а не заменить.

К нам приходят, аналитики, маркетологи, юристы, кандидаты с дипломами из хороших вузов. Мы просим их объяснить без искусственного интеллекта, как они пришли к такому или иному выводу? Они разводят руками. Даешь им ноутбук с интернетом — решают эту задачу, убираешь — и не справляются. Это феномен, у которого все еще нет какого-то устоявшегося термина. Я это называю "дипломированной беспомощностью" рассказал Алексей Чихаев

В связи с массовым использованием ИИ российские компании стали выводить кандидатов на работу в офлайн. По данным сервиса Работа.ру, почти 40% рекрутеров в Росси сталкивались с тем, что кандидаты выполняли тестовые задания, применяя ИИ.