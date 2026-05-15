Стало известно, сколько рекрутеров сообщают о признаках ИИ в тестовых заданиях До 39% рекрутеров обнаруживают, что тестовые задания соискателей сделаны ИИ

Москва15 мая Вести.Почти 40% рекрутеров в России сталкивались с тем, что кандидаты выполняли тестовые задания с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Такую цифру привела руководитель по внутренним коммуникациям и бренду работодателя сервиса Работа.ру Татьяна Мощагина в беседе с ИС "Вести".

В связи с этим российский рынок снова выводит потенциальных кандидатов в офлайн.

Уже 39% рекрутеров сталкивались со случаями, когда кандидаты выполняли задания с помощью искусственного интеллекта. Причем самое интересное - только 3% честно признаются, что делали это. Сейчас в связи с этим гораздо больше стало очных интервью, гораздо больше стало кейсов и тестовых заданий, которые переходят в режим реального времени вместо заданий на дом рассказала Мощагина

Проверку навыков, указанных в резюме, также усиливают и зарубежные компании: Cisco, McKinsey, Google и Amazon также запрещают кандидатам использовать ИИ во время онлайн-собеседований.

Ранее компания Greenhouse сообщила, что соискатели в США чаще замечают, что на собеседовании общаются с ИИ.