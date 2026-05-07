Москва7 мая Вести.Вернувшимся в Россию релокантам стало заметно сложнее трудоустроиться, поскольку все меньше компании готовы их нанимать. Об этом рассказал Газете.ru IT-эксперт Юрий Гизатуллин.

Специалист сослался на данные SuperJob. Так, согласно анализу сервиса, доля компаний, готовых работать с такими специалистами, сократилась с 9% до 4%. Вместе с тем выросла конкуренция — с 5,1 до 9,6 резюме на вакансию.

В результате специалисты, возвращающиеся в Россию, попадают в гораздо более жесткую среду, чем ту, которую они покидали сказал Гизатуллин

Сложнее всего приходится в госсекторе (усиленный запрос на лояльность), IT (высокая конкуренция) и управленческих позициях (из-за сокращения вакансий). Эксперт посоветовал кандидатам делать акцент на реализованных кейсах и спокойно объяснять причины возвращения.

Кроме того, Гизатуллин отметил, что работодатели все чаще обращают внимание на налоговый статус кандидата — налоги должны уплачиваться по российской схеме независимо от места фактического пребывания. В ближайшие два-три года, по прогнозу эксперта, релокантам будет еще сложнее.

Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес перестали выискивать идеальные резюме. Вместо этого, на работу стали активнее брать кандидатов после декрета, с перерывами в стаже и старшего возраста.