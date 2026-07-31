Москва31 июл Вести.Молодым людям сейчас сложно найти работу, они ищут офисные, гибкие и престижные позиции. При этом работодатели предпочтут нанять опытного специалиста, чем вкладывать ресурсы в обучение или переобучение молодого соискателя, рассказал ИС "Вести" заместитель генерального директора "Работа.ру" Александр Ветерков.

По его оценке, с одной стороны, многие компании нуждаются в молодых специалистах, особенно в массовом сегменте, а с другой, таких сотрудников берут на работу не очень охотно.

Молодежь все-таки чаще ищет офисные, гибкие, престижные позиции, а работодатели и интерес работодателей смещен в сторону массовых и технических профессий, где нужен опыт, дисциплина, готовность к более жестким каким-то условиям работы, более сложным, к чему большой объем молодежи не готов. И вот такая история с ловушкой опыта: когда, с одной стороны, у молодых специалистов опыта нет, а работодатели говорят о том, что им, наверное, интереснее взять на работу сейчас опытного специалиста, чем вкладывать в обучение или переобучение молодого специалиста, потому что в том числе молодежь не работает долго сказал он

Как отмечает Ветерков, по этой причине работодатели выбирают платить на 20% больше опытному специалисту, а не брать на работу молодого кандидата, вложения в обучение которого не окупятся.

Если вы юрист, экономист, менеджер без опыта, [представитель] какой-то творческие специальности, то вам достаточно сложно. А если вы водитель, складской оператор, либо инженер, слесарь, монтажник, строитель, то здесь спрос на вас будет достаточно большой, и вы найдете работу практически гарантированно отметил эксперт

Ранее сообщалось, что работа вахтовым методом стала более востребованной среди российской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет - число резюме на подобные вакансии увеличилось на 166% по сравнению с данными прошлого года.