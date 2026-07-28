Спрос на работу вахтовым методом среди молодых россиян увеличился в 2,5 раза РБК: молодежь стала чаще выбирать работу вахтовым методом

Москва28 июл Вести.Работа вахтовым методом стала более востребованной среди российской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет - число резюме на подобные вакансии увеличилось на 166% по сравнению с данными прошлого года, сообщила РБК пресс-служба "Авито Работа".

Уточняется, что наибольший рост показала профессия механика - число резюме выросло на 167% по сравнению с первым полугодием 2025 года.

Следующей по востребованности стала позиция инженера - рост числа резюме составил 151%.

На третьей строчке в рейтинге расположилась профессия крановщик - соискательская активность выросла на 146%

В статье говорится, что зарплатные ожидания соискателей могут достигать 200 и более тысяч рублей.

"По итогам первого полугодия 2026 года средние зарплатные предложения по вахтовой занятости в России увеличились на 18% и достигли 207 172 руб. в месяц", - отметил директор бизнес-направления "Авито Работы" Андрей Кучеренков.

Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета Игорь Баранов рассказал, что применение искусственного интеллекта может грозить работнику дисциплинарной ответственностью вплоть до увольнения.