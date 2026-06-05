KP.RU: профессия курьера будет самой востребованной этим летом в РФ

Работодатели раскрыли, какая профессия будет самой востребованной этим летом KP.RU: профессия курьера будет самой востребованной этим летом в РФ

Москва5 июн Вести.Курьеры с медианной зарплатой 190 тыс. рублей возглавили список самых высокооплачиваемых профессий в России по итогам мая, сообщает KP.RU со ссылкой на аналитическое исследование портала hh.ru.

Отмечается, что всего в РФ за последний месяц весны года работодатели открыли более 680 тысяч новых вакансий. Четверть из них сосредоточена в пяти профессиях: менеджеры по продажам и продавцы-консультанты с кассирами – по 6% каждая категория, разнорабочие – 5%, курьеры и водители-экспедиторы – по 4%.

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, среднее медианное предложение по всем секторам экономики составляет 85,2 тыс. рублей в месяц. Самые щедрые предложения – у курьеров: их медианная зарплата достигает 190 тыс. рублей. Водители-экспедиторы могут рассчитывать на 118,2 тыс. рублей, разнорабочие – на 118,1 тыс. рублей. Менеджерам по продажам предлагают 101,1 тыс. рублей, продавцам-консультантам и кассирам – 61,8 тыс. рублей.

Как известно, медианная зарплата делит всех работников на две равные части: одна получает больше этой суммы, а другая – меньше.

При этом профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в комментарии изданию обратил внимание на то, что зарплатные обещания тоже требуют оговорок: в объявлениях указывается вилка "от" и "до", и чтобы курьеру получить заветные 190 тыс. рублей, ему придется работать по 12 часов в сутки без выходных.

Он также добавил, что в преддверии лета компании традиционно наращивают активность – в расчете привлечь студентов на время каникул

В апреле медианная предполагаемая зарплата в России составляла 86,2 тыс. рублей.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркивал, что в настоящее время в стране показатели безработицы держатся на исторически минимальном уровне – 2,2%, однако рынку сейчас не хватает людей по многим направлениям.