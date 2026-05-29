Москва29 мая Вести.Профессия сварщика в России возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых среди рабочих специальностей. Об этом РИА Новости рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По словам эксперта, медианная зарплата в сегменте вахтовых вакансий в промышленном и частном секторах в начале 2026 года составила 267,3 тысячи рублей в месяц. Такие цифры обусловлены дефицитом кадров, высоким спросом на специалистов, а также спецификой вахтового формата, сезонностью и районными коэффициентами.

Чаще всего работодатели указывают в вакансиях зарплату в районе 100 тысяч рублей в месяц, а средний уровень зарплат по всему рынку составляет 142-162 тысячи рублей.

Самые высокие доходы – от 330 до 540 тысяч рублей в месяц – получают сварщики, занятые на крупных промышленных и инфраструктурных объектах: в нефтегазовой отрасли, при строительстве магистральных трубопроводов и в атомной энергетике.

29 мая в России впервые отмечается День сварщика – праздник утвердили в ноябре 2025 года.