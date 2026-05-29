Названа рабочая специальность, за которую в Москве платят около 600 тыс. в месяц Средняя зарплата сварщиков в Москве составляет 250 тысяч рублей

Москва29 мая Вести.Руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов в беседе с ТАСС рассказал, что средняя зарплата сварщиков в столице составляет около 250 тысяч, а доход специалистов высшего разряда может достигать 580 тысяч рублей.

Он отметил, что сварочное производство на сегодняшний день – это высокотехнологичная отрасль с большим запросом на квалифицированные кадры, а рост зарплат в промышленной отрасли за последние три года составил 28 процентов.

Средняя заработная плата квалифицированных сварщиков достигает порядка 250 тысяч рублей. … Работники могут зарабатывать от 140 до 300 тысяч руб. в месяц, при этом доход сварщиков высшего разряда может достигать 580 тысяч рублей рассказал Тарасов

По его словам, спрос на квалифицированных сварщиков стабильно высок: сейчас в столице открыто больше 1,7 тысячи вакансий по этой специальности.