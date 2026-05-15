Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в мае РИА Новости: работодатели в РФ предлагали больше всех в мае врачам-неврологам

Москва15 мая Вести.Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве в мае стал врач-невролог – от 400 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – водитель-экспедитор категории C и E (221-280 тысяч рублей), а среди других городов-миллиоников – врач-стоматолог в Воронеже (400-500 тысяч рублей). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков SuperJob.

Согласно данным исследования, в топ-пять вакансий с устойчивыми зарплатными предложениями в Москве, помимо врача-невролога, вошли главный бухгалтер (300-350 тысяч рублей), руководитель отдела продаж фармпрепаратов (от 300 тысяч рублей), врач-косметолог (от 300 тысяч рублей) и руководитель отдела выкупа автомобилей (250-300 тысяч рублей).

В Санкт-Петербурге в список самых высокооплачиваемых работ вошли также директор по маркетингу (200-250 тысяч рублей), менеджер по продажам запчастей складской техники (200-210 тысяч рублей), врач-хирург (от 200 тысяч рублей) и менеджер по продажам на IT-курсах.

В регионах лидирующие позиции занимают разные специальности врачей. Так, стоматологи занимают первое место в Воронеже, Уфе Красноярске и Перьми. В Казани и Нижнем Новгороде вершину списка высокооплачиваемых профессий занимает врач-гинеколог, в Волгограде и Челябинске – хирурги-флебологи.

По утверждению властей РФ, размер средней заработной платы в РФ к концу текущего года составит 108,3 тысячи рублей, что на 7,8% выше значения прошлого года. Согласно прогнозам, в последующие годы зарплаты также подрастут: до 115,4 тысячи за 2027 год и до 123,3 тысячи за 2028.