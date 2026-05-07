Работодатели в марте чаще всего искали менеджеров по продажам и продавцов

Исследование показало самые востребованные профессии в России в марте Работодатели в марте чаще всего искали менеджеров по продажам и продавцов

Москва7 мая Вести.Менеджер по продажам и продавец-консультант стали самыми востребованными профессиями в прошедшем марте, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов hh.ru.

В марте 2026 года российские работодатели чаще всего искали менеджеров по продажам (49,5 тысяч вакансий), продавцов-консультантов (40,8 тысячи) отметили в исследовании

Третьими по востребованности стали водители – таких вакансий было 29,8 тысячи.

Среди востребованных профессий также оказались разнорабочие, бухгалтеры, курьеры, повара и пекари, врачи и упаковщики.