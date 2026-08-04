Спрос на мотористов-вахтовиков в России вырос почти в три раза В России вахтовики-мотористы стали самыми востребованными специалистами

Москва4 авг Вести.Компании России почти в три раза увеличили количество вахтовых вакансий для мотористов – специалистов по ремонту и обслуживанию двигателей. К такому выводу пришли аналитики "Авито Работы", сообщает агентство РИА Новости.

В исследовании отмечается, что число предложений для мотористов выросло на 169 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Самый высокий рост спроса зафиксирован на мотористов - количество вахтовых предложений для них увеличилось на 169 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года говорится в публикации

Эксперты связывают повышенный спрос с запуском новых промышленных и добывающих проектов, для которых требуются специалисты по силовым установкам.

В тройку профессий с наиболее высоким ростом вахтовых вакансий также вошли строители и техники – количество предложений для них увеличилось в 2,5 раза.