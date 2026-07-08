Новак: спрос на топливо вырос на треть и нагрузил АЗС Новак: рост спроса на топливо увеличил нагрузку на АЗС

Москва8 июл Вести.Спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть на фоне ажиотажа, что создало дополнительную нагрузку на автозаправочные станции. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Вырос и спрос на моторное топливо примерно на треть, это достаточно большой уровень, он превышает на треть уровень аналогичного периода прошлого года доложил вице-премьер

Новак отметил, что такой рост является значительным и привел к повышенной нагрузке на заправочные сети: на одну колонку стало приходиться больше автомобилей, из-за чего увеличилось время заправки.

7 июля Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке РФ. В ходе встречи он заявил, что ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной. По итогам совещания вице-премьер поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России.