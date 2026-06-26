Собянин и Новак обсудили ситуацию на топливном рынке Москвы

Новак обсудил с Собяниным ситуацию с топливом в Москве Собянин и Новак обсудили ситуацию на топливном рынке Москвы

Москва26 июн Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили ситуацию на топливном рынке столицы. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Основной темой беседы стало обеспечение устойчивого снабжения потребителей столицы нефтепродуктами сказано в материале

Уточняется, что особое внимание было уделено вопросам координации действий федеральных органов власти, властей столицы, производителей и участников топливного рынка.

Стороны также обсудили механизмы оперативного мониторинга запасов нефтепродуктов, логистики и стоимость, чтобы своевременно реагировать на обновления в ситуации.

Ранее Новак заявил, что ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20–30%.