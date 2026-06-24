Москва24 июнВести.Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Соответствующая информация опубликована на сайте российского кабмина.
Уточняется, что в совещании участвовали министр энергетики Сергей Цивилев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернаторы ряда регионов, а также представители федеральных и региональных властей, отраслевых компаний.
Ключевой темой совещания стали вопросы организации поставок топлива в рамках северного завоза... По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторовговорится в сообщении
24 июня Госдума приняла законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Документ призван нормализовать обстановку на внутреннем рынке нефтепродуктов с помощью импорта и производства. Как сообщили в Минфине, новые меры поддержки российского топливного рынка не приведут к дополнительным расходам федерального бюджета.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков объяснил причины перебоев с поставками топлива в некоторых регионах.