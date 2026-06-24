Москва24 июн Вести.Госдума приняла законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Документ призван нормализовать обстановку на внутреннем рынке нефтепродуктов с помощью импорта и производства. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая на пленарном заседании.

Принятый законопроект направлен на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива — как за счет производства, так и импорта. Поддержка рынка топлива через новый законопроект приведет к стабилизации ценовой ситуации подчеркнул Сазанов

Ранее Новак сообщил, что кабмин подготовил налоговые изменения для рынка топлива.