Москва4 авг Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию топливного рынка. Документ предусматривает введение импортного демпфера на дизельное топливо и расширяет действующий механизм поддержки внутреннего рынка.

Согласно закону, изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ. Механизм топливного демпфера, который уже действует для бензина, теперь может распространяться и на дизельное топливо, ввезенное поставщиками из-за рубежа. При этом норма будет применяться только в период действия запрета на экспорт дизельного топлива.

Кроме того, действие демпфирующего механизма распространяется на средние дистилляты – разновидность дизельного топлива, используемая, в частности, в сельском хозяйстве, железнодорожном транспорте и судоходстве.

Закон также корректирует порядок получения нефтяными компаниями обратного акциза на нефть, направляемую на переработку в России. Теперь при расчете биржевого норматива будут учитываться не только сделки на бирже, но и прямые договоры с уполномоченными поставщиками, которых определит правительство.

Большинство положений закона вступает в силу со дня его официального опубликования.