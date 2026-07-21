Москва21 июл Вести.Депутаты Государственной думы приняли законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Документ, предложенный правительством, призван стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива и не допустить резкого роста цен.

Ключевые новации касаются механизма топливного демпфера. Теперь при расчете норматива минимальных биржевых продаж будут учитываться объемы топлива, реализованные вне биржи в случаях, которые определит кабмин. Кроме того, закон устанавливает возможность с июля 2026 года по июль 2027 года выплачивать демпфер по средним дистиллятам. Вводится и механизм компенсаций по импортному дизельному топливу — по аналогии с импортным бензином. Для поставок из Белоруссии коэффициент компенсации предлагается повысить до 0,9, а для дизтоплива из третьих стран экспортная альтернатива будет рассчитываться исходя из цен на индийском рынке с учетом доставки в российские порты. При этом выплаты демпфера будут производиться только в те налоговые периоды, когда в предыдущем месяце одновременно действовали ограничения на экспорт как дизельного топлива, так и авиационного керосина.

Помимо топливных мер, в пакет вошли поправки, касающиеся налогообложения международных компаний. Из налоговой базы по налогу на прибыль исключаются доходы и расходы администраторов программ мотивации, связанные с приобретением и передачей акций участникам таких программ. Как отмечается в пояснительной записке, это позволит отказаться от частых дополнительных эмиссий, повысить гибкость программ и снизить административную нагрузку на эмитентов.

Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что принимаемые кабмином меры уже дают результаты, рынок частично стабилизировался.