Россиянам объяснили, как новый закон поможет справиться с дефицитом топлива Эксперт объяснил, как новый закон поможет справиться с дефицитом топлива в РФ

Москва4 июл Вести.Введение демпферных выплат - субсидий правительства нефтяным компаниями - на импортный бензин поможет справиться с дефицитом топлива на заправках в российских регионах. Об этом ИС "Вести" заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

После подписания соответствующего закона у компаний появится возможность поставлять топливо из-за рубежа в большем объеме, тем самым удовлетворять спрос на российском рынке.

Главное сейчас, что бензин импортный все-таки пойдет для того, чтобы закрыть потребности ряда регионов… Если раньше импортное топливо продавалось без демпфера, то есть без учета субсидии от правительства, то сейчас будет возможность эти субсидии получить… Тем самым цена этого бензина на заправках России будет соизмерима с тем, [что было до дефицита] сказал Пикин

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал закон, нацеленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом и поддержку российских НПЗ. Документом в том числе предусматривается возможность для уполномоченных организаций получить демпферные выплаты при импорте бензина и его производстве методом смешения.