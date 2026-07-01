СФ одобрил поправки в Налоговый кодекс для поддержки внутреннего рынка топлива

Совфед одобрил поправки для поддержки внутреннего рынка топлива России СФ одобрил поправки в Налоговый кодекс для поддержки внутреннего рынка топлива

Москва1 июл Вести.Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива.

Одним из ключевых изменений стало введение механизма налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами. Так, выпуск высокооктанового бензина будет приравнен к производству топлива.

Кроме того, налогоплательщикам, имеющим свидетельство о переработке нефтяного сырья, предоставляется вычет акциза, в том числе при производстве бензина методом смешения.

Меры по дополнительному обеспечению внутреннего рынка страны моторным топливом будут применяться к правоотношениям, которые возникли с 1 июня 2026 года.