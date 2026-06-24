В ГД поддержали поправки для обеспечения внутреннего рынка РФ бензином РИА Новости: в ГД поддержали поправки для стимулирования топливного рынка РФ

Москва24 июн Вести.Комитет Государственной Думы (ГД) по бюджету и налогам поддержал поправки, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива РФ автомобильным бензином и дизельным топливом.

Об этом сообщает замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, передает агентство РИА Новости.

Поправки предусматривают право на получение демпфера как при производстве автомобильного бензина путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами, так и при его импорте на территорию РФ. Импорт смогут осуществлять уполномоченные организации — их перечень установит правительство.

При этом прямогонный бензин, используемый для смешения, будет учитываться в общем объеме произведенного автомобильного бензина. Акциз в стоимость такого прямогонного бензина включаться не будет, чтобы исключить риск двойного налогообложения акцизом.

Поправками предусмотрено предоставление трехмесячного срока для сбора документов, подтверждающих производство высокооктанового бензина путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами для реализации права на налоговый вычет по исчисленному акцизу в отношении прямогонного бензина. Уточняется, что акциз не подлежит возмещению в случае возврата бензина, произведенного путем смешения, чтобы исключить использование недобросовестных схем.

В целях поддержки "НПЗ, пострадавших от внешнего воздействия" и ускорения производства автомобильного бензина, предлагается определять долю производства прямогонного бензина не с начала года до конца налогового периода, а по итогам каждого налогового периода в отдельности приводит агентство слова Сазанова

Меры по дополнительному обеспечению внутреннего рынка моторным топливом будут применяться к правоотношениям, возникшим с 1 июня 2026 года, а по модернизации нефтеперерабатывающих заводов – с 1 января 2026 года. Проект документа планируется вынести на рассмотрение Государственной Думы 24 июня.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что плановые ремонты на ряде российских нефтеперерабатывающих заводов перенесены на более поздние сроки. По его словам, загрузка всех НПЗ сейчас максимально увеличена.

Он отметил, что ситуация с поставками топлива находится под контролем, однако остается непростой - российское правительство принимает все необходимые меры, чтобы потребители в регионах были обеспечены топливом в полном объеме.