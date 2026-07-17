В России распространили механизм импортного демпфера на дизельное топливо Минэнерго РФ: механизм импортного демпфера распространен на дизтопливо

Москва17 июл Вести.В России распространили механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ в мессенджере MAX.

Соответствующее решение приняло российское правительство.

Принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо. Оно позволит сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок импортного дизельного топлива на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости говорится в заявлении

По данным ведомства, поправки в Налоговый кодекс предполагают установление импортного демпфера для дизельного топлива по аналогии с демпфером для бензина.

Уточняется, что демпфер будет выплачиваться, если в предыдущем месяце на территории РФ действовал запрет на экспорт дизеля, керосина и средних дистиллятов.

Демпфирующий механизм, направленный на сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке, заработал в России в 2019 году. Его суть состоит в том, что если экспортная цена бензина или дизеля выше условной внутрироссийской, указанной в Налоговом кодексе, то власти компенсирует компаниям часть этой разницы. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.