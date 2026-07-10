Москва10 июл Вести.Власти РФ запретили экспорт дизельного топлива для успокоения рынка, продлевать эту меру после 31 июля, возможно, не потребуется, заявил в интервью ИС "Вести" заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого портала ИнфоТЭК Александр Фролов.

О введении полного запрета на экспорт дизельного топлива сообщил 8 июля вице-премьер РФ Александр Новак. Фролов в связи с этим напомнил о профиците по дизельному топливу в России.

Я думаю, многие замечали, что даже на тех заправках, где отсутствуют автобензины, дизельное топливо, как правило, присутствует. Это отражает тот факт, что у нас за последние 15 лет, во-первых, производство дизельного топлива выросло более чем на 10 млн тонн, и профицит, который сохранялся, скажем, до 2022 года, составлял практически 100%. То есть в два раза больше мы производили дизельного топлива, чем потребляли. Сейчас у нас после 2022 года появился крупный потребитель дизельного топлива, но тем не менее, если мы говорим об обычной ситуации, когда все нефтеперерабатывающие заводы работают, профицит сохраняется на уровне порядка нескольких десятков миллионов тонн отметил Фролов

По мнению эксперта, власти рассчитывают на восстановление производства частью предприятий, находящихся сейчас на внеплановых ремонтах. От этого будет зависеть возможное продление запрета на экспорт дизеля после 31 июля.

Это будет сильно зависеть от того, насколько быстро сейчас наши предприятия будут выходить из внеплановых и плановых ремонтов, потому что сейчас сезон плановых ремонтов, что тоже несколько усложняет ситуацию. Если все будет идти так, как предполагается, то есть все графики будут сохраняться, то необходимости в каком-то продлении этой меры не будет. Плюс ко всему, сейчас в любом случае в первую очередь насыщается внутренний рынок, поэтому я бы рассматривал данное решение не только с позиции - вот, все пытаются вывезти, а их заставили развернуть на внутренний рынок. Нет, тут скорее попытка успокоить оптовый сегмент, попытка успокоить и биржевые торги, попытка успокоить вторичный рынок… Если будут производить топливо в тех объемах, в которых производили раньше, то необходимости продлевать не будет сказал Фролов

Каких-либо трудностей с обеспечением дизельным топливом российских аграриев возникнуть не должно, добавил он.

У нас производится дизельного топлива более 80 млн тонн в год, а тем же аграриям надо где-то 4,5 млн тонн отметил эксперт

Ранее сообщалось, что снижение экспорта дизельного топлива из России подняло цены на него в Европе.