Новак сообщил, что кабмин подготовил налоговые изменения для рынка топлива Новак: правительство приняло поправки для стимулирования поставок топлива в РФ

Москва24 июн Вести.На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Александр Новак доложил о новых мерах, направленных на насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами. По его словам, кабинет министров уже подготовил необходимые законодательные поправки.

Стимулируем увеличение поставок дополнительных объемов (топлива — ред.) на внутренний рынок. В том числе подготовлены налоговые изменения в законодательство в этой связи. В ближайшие дни правительством они будут приняты заявил Новак

Он уточнил, что нововведения призваны сделать поставки бензина и дизеля внутри страны более выгодными для производителей.

Ранее на фоне резкого роста цен на топливо ФАС инициировала проверки ценообразования на АЗС "Трасса" и "Нефтьмагистраль". Позже служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции по признакам сговора на биржевых торгах против трех нефтетрейдеров.