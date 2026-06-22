ФАС доложила вице-премьеру о мерах против необоснованного роста цен на топливо

Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива ФАС доложила вице-премьеру о мерах против необоснованного роста цен на топливо

Москва22 июн Вести.Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провёл рабочее совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей профильных ведомств и руководителей отраслевых компаний. В ходе встречи участники проанализировали текущее положение дел в нефтеперерабатывающем секторе и обсудили стабильность поставок.

Как сообщает пресс-служба правительства, на совещании были представлены результаты мониторинга ситуации на внутреннем рынке топлива в части текущих параметров ценообразования, а также рассмотрена ситуация с поставками нефтепродуктов в регионы и оценен уровень накопленных запасов. Особое внимание участники уделили вопросам обеспечения сельхозпроизводителей топливом в период проведения сезонных полевых работ. Была подчёркнута необходимость своевременного снабжения аграриев ресурсами в полном объёме.

В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доложила о принимаемых мерах, направленных на предупреждение необоснованного роста цен на нефтепродукты и пресечение нарушений антимонопольного законодательства. Представители нефтяных компаний отчитались о шагах по насыщению внутреннего рынка, увеличению объёмов производства и вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей.

По итогам обсуждения Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий, направленный на поддержание устойчивости топливного рынка с учётом действующих механизмов регулирования. ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг цен в отрасли и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры.