В России могут снизить норматив биржевых продаж бензина ФАС и Минэнерго предложили сократить объем биржевых продаж бензина

Москва18 июн Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минэнерго выступила с предложением о временном сокращении объемов обязательной продажи бензина на бирже.

Проект совместного приказа ведомств размещен на портале правовых актов.

В частности, норматив обязательной продажи бензина предложено снизить с нынешних 15% до 10% совокупного объема производства компании-производителя.

Ограничение предложено ввести на трехмесячный срок - с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

Кроме того, совокупный объем бензина, который доминирующие на рынке нефтяные компании обязаны продать на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в указанный срок, должен превышать 8%.

Предложенные изменения никак не затронут объемы биржевых торгов дизельным топливом. Норматив его обязательной продажи на бирже останется прежним - 16% совокупного производства.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство готово выработать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.