Москва18 июнВести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минэнерго выступила с предложением о временном сокращении объемов обязательной продажи бензина на бирже.
Проект совместного приказа ведомств размещен на портале правовых актов.
В частности, норматив обязательной продажи бензина предложено снизить с нынешних 15% до 10% совокупного объема производства компании-производителя.
Ограничение предложено ввести на трехмесячный срок - с 1 июля по 30 сентября 2026 года.
Кроме того, совокупный объем бензина, который доминирующие на рынке нефтяные компании обязаны продать на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в указанный срок, должен превышать 8%.
Предложенные изменения никак не затронут объемы биржевых торгов дизельным топливом. Норматив его обязательной продажи на бирже останется прежним - 16% совокупного производства.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство готово выработать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.