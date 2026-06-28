Власти снизили норматив продаж бензина на бирже до 10% для стабилизации цен Норматив продаж бензина на бирже снижен до 10% для стабилизации цен

Москва28 июн Вести.Правительство уже одобрило снижение обязательного объема продажи бензина на бирже с 15 до 10 процентов, а также решило ограничить размер ценовых колебаний в ходе торгов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака.

По его словам, эти меры обсуждались на штабе. Они направлены на стабилизацию ситуации на биржевом рынке. Новак уточнил, что решение о снижении норматива продаж бензина уже принято, как и ограничение шага изменения цены до одной сотой от каждой сделки, чтобы сдержать рост цен.

Это решение мы обсуждали на штабе. Это одна из мер, в том числе направленных на стабилизацию ситуации именно на биржевом рынке. И уже с 15% до 10% снижено. Уже решение принято цитирует Александра Новака агентство ТАСС

Ранее Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики предлагали временно уменьшить норматив обязательных продаж бензина на Петербургской бирже с 15 до 10 процентов от объема производства. Планировалось, что эти изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года.